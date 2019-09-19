Зеленский рассказал, кто сможет покупать землю в Украине. Фото: ОП

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Ракурс

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о запуске масштабного рынка земли.

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По словам главы государства, землю смогут покупать только граждане Украины. Зеленский выступил против продажи земли иностранцам. Об этом он рассказал во время встречи с аграриями, которую транслировали украинские СМИ.

Зеленский отметил, что компании, которые будут покупать землю, также должны быть под юрисдикцией Украины. Президент предложил широкое публичное обсуждение будущей модели рынка земли.

Во-первых, чтобы развеять все мифы и все манипуляции, которые посеяли в сознании граждан за последние 20 лет. Во-вторых, чтобы найти оптимальное и сбалансированное решение открытого рынка земли, — пояснил Зеленский.

Президент подчеркнул, что земля принадлежит украинцам, а потому продавать и покупать ее могут только украинские граждане и украинские компании, а не китайцы или арабы.

Как ранее сообщал «Ракурс», открытие рынка земли включат в условия предоставления кредита Международного валютного фонда. Только после подписания меморандума, МВФ начнет новую трехлетнюю программу кредитования.