Новости Украины

Суд отменил домашний арест Ефремову и вернул ему паспорта. Фото: Антикор

https://racurs.ua/n127001-sud-otmenil-domashniy-arest-efremovu-i-vernul-emu-pasporta.html

Ракурс

Александр Ефремов, бывший глава фракции «Партии регионов» в Верховной Раде, больше не находится под круглосуточным домашним арестом.

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Вчера Старобельский районный суд Луганской области изменил меру пресечения для бывшего народного депутата на личное обязательство, сообщил агентству «Українські Новини» его адвокат Александр Мельников.

По словам адвоката, защита вовсе требовала отменить меру пресечения для подсудимого. При этом он остался доволен решением суда. Мельников отметил, что «мягче меры не существует».

Также адвокат рассказал, что Ефремову вернут загранпаспорта. Кроме того, с него сняли обязательство носить электронный браслет слежения.

Мельников не сомневается в том, что его клиент будет оправдан, так как у стороны обвинения нет доказательств вины Ефремова. Он подчеркнул, что защита будет привлекать к уголовной ответственности лиц, которые могут быть причастны к уголовному преследованию экс-депутата Рады.

Напомним, что 24 июля суд постановил изменить меру пресечения Ефремову с содержания под стражей на домашний арест по месту его проживания в Киеве. Его задержали в конце июля 2016 года по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и поддержке террористов так называемой ЛНР. В СИЗО он пробыл 2,5 года.​