Гонтареву пригласили в США после нападений. Фото: Цензор

https://racurs.ua/n127000-gontarevu-priglasili-v-ssha-posle-napadeniy.html

Ракурс

Валерию Гонтареву, которая возглавляла Национальный банк Украины, пригласили в США из-за нападений на нее.

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Американский конгрессмен от Демократической партии и сопредседатель группы поддержки Украины в Палате представителей США Марси Каптур заявила, что ситуация с Гонтаревой вызывает у нее беспокойство. Об этом сообщает «Радіо свобода».

По словам Каптур, они уже давно наблюдают за событиями с Гонтаревой и не могут принять, что криминал, убийство, разрушение и страх являются дорогой будущего. Конгрессмен отметила, что предлагает Гонтаревой пообщаться с американскими законодателями.

Отметим, что Гонтарева заявила о поджоге ее доме 17 сентября во Киевской области.

В конце августа она сообщила, что в Лондоне ее сбил автомобиль, а через неделю Гонтарева заявила о поджоге машины ее невестки в Киеве.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает быстрого раскрытия и назвал инцидент провокацией. Министр внутренних дел Арсен Аваков отметил, что поджог дома является проявлением криминального давления.

Напомним, Гонтарева назвала предполагаемого заказчика поджога ее дома.