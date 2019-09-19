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Гонтареву запросили у США після нападів. Фото: цензор

Гонтареву запросили у США після нападів

19 вер 2019, 10:33
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Валерію Гонтареву, яка очолювала Національний банк України, запросили у США через напади на неї.

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Американський конгресмен від Демократичної партії та співголова групи підтримки України в Палаті представників США Марсі Каптур заявила, що ситуація з Гонтаревої викликає у неї занепокоєння. Про це повідомляє «Радіо свобода».

За словами Каптур, вони вже давно спостерігають за подіями з Гонтаревою і не можуть прийняти, що кримінал, вбивство, руйнування та страх є дорогою майбутнього. Конгресмен зазначила, що пропонує Гонтаревій поспілкуватися з американськими законодавцями.

Зазначимо, що Гонтарева заявила про підпал її будинку 17 вересня у Київській області.

Наприкінці серпня вона повідомила, що у Лондоні її збив автомобіль, а через тиждень Гонтарева заявила про підпал машини її невістки у Києві.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що очікує швидкого розкриття і назвав інцидент провокацією. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков наголосив, що підпал будинку є проявом кримінального тиску.

Нагадаємо, Гонтарева назвала ймовірного замовника підпалу її будинку.


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