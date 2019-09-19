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Ракурс
Косметолог Елена Перехрест рассказала о правильном воспитании ребенка для его красоты. Фото: Pixabay

Правильное воспитание ребенка — залог его красоты в будущем — косметолог Елена Перехрест

19 сен 2019, 10:27
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Начинать ухаживать за собой нужно с самого маленького возраста, и здоровые привычки ребенку должны прививать родители. Ведь красота — это косвенный признак здоровья. Об этом рассказала косметолог Елена Перехрест.

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В своем интервью «Ракурсу» косметолог Елена Перехрест посоветовала начинать со спорта, с осанки: «Осанка влияет и на положение головы, и на развитие лицевого черепа. К счастью, современные родители уделяют детям больше внимания: следят за питанием, состоянием зубов и прикуса. Качественное здоровое питание — важнейшая часть развития ребенка. И дело не только в его очевидной пользе для растущего организма, но и в том, что развивается культура питания, ведь привычки закладываются в детстве».

По словам косметолога Елены Перехрест, если ребенок воспитывается правильно — занимается спортом, чистит зубы по утрам и вечерам, ест здоровую еду, — это уже залог его красоты.

Также косметолог Елена Перехрест посоветовала родителям помнить, что ребенка уже с маленького возраста нужно защищать от солнца — одевать, использовать солнцезащитный крем. Ведь солнечные ожоги накапливаются, в какой-то момент в организме компенсаторный механизм ломается, и в результате может образоваться например, опухоль.

Источник: Ракурс


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