Косметолог Олена Перехрест розповіла про правильне виховання дитини для її краси. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/n126584-pravylne-vyhovannya-dytyny-zaporuka-yiyi-krasy-v-maybutnomu-kosmetolog-olena-perehrest.html

Ракурс

Починати доглядати за собою потрібно з наймолодшого віку, і здорові звички дитині повинні прищеплювати батьки. Адже краса — це непряма ознака здоров’я. Про це розповіла косметолог Олена Перехрест.

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У своєму інтерв’ю «Ракурсу» косметолог Олена Перехрест порадила починати зі спорту, з постави: «Постава впливає і на положення голови, і на розвиток лицевого черепа. На щастя, сучасні батьки приділяють дітям більше уваги: стежать за харчуванням, станом зубів і прикусу. Якісне здорове харчування — дуже важлива частина розвитку дитини. І річ не лише в його очевидній користі для організму, який росте, а й у тому, що розвивається культура харчування, адже звички закладаються в дитинстві».

За словами косметолога Олени Перехрест, якщо дитина виховується правильно — займається спортом, чистить зуби вранці та ввечері, їсть здорову їжу, — це вже запорука її краси.

Косметолог Олена Перехрест також радить батькам пам’ятати, що дитину вже з маленького віку слід захищати від сонця — одягати, використовувати сонцезахисний крем. Адже сонячні опіки накопичуються, у якийсь момент в організмі компенсаторний механізм ламається, і як наслідок може утворитися наприклад, пухлина.