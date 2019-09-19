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Земельна реформа: трансляція конференції за участі Зеленського і Гончарука, фото — ТСН

Зеленський, Гончарук та уряд розповідають про земельну реформу (ТРАНСЛЯЦІЯ)

19 вер 2019, 10:22
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У Києві відбуваєються конференція щодо реформи управління земельними відносинами «Земля як фактор розвитку українського села».

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На захід прийшли президент України Володимир Зеленський, прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов, міністр фінансів Оксана Маркарова, міністр юстиції Денис Малюська.

Під час події представлять реформу управління земельними ресурсами. Учасники мають намір обговорити земельну реформу, ключові засади та терміни її реалізації, проблема доступу фермерів до фінансування та забезпечення справедливого розподілу бюджетного ресурсу серед агровиробників, боротьбу з рейдерством, питання захисту прав власників паїв.

Джерело: Ракурс


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