Рада започаткувала процес поділу влади у Києвіhttps://racurs.ua/ua/n126997-rada-zapochatkuvala-proces-podilu-vlady-u-kyievi.htmlРакурс
Верховна Рада України 19 вересня включила у порядок денний другої сесії питання про розгляд законопроекту «Про столицю України — місто-герой Київ», який розділяє владу у столиці.
Його 13 вересня внесли до парламенту депутати провладної фракції «Слуга народу».
За включення документу у порядок денний сьогодні проголосували тільки 237 нардепів. Проти висловилися 19 нардепів, а 73 — утрималися. Строки внесення альтернативних законопроектів скорочено на половину.
Законопроект пропонує врегулювати питання правового статусу Києва та особливостей місцевого самоврядування в столиці. Зокрема, передбачається встановити, що на території Києва утворюються райони, які є адміністративно-територіальними одиницями, що входять до системи адміністративно-територіального устрою України.
Відповідно до пропонованих у законопроекті положень, виконавчу владу у місті Києві здійснює Київська міська державна адміністрація (КМДА), а місцеве самоврядування столиці здійснюється територіальною громадою міста — через Київську міську раду, районні ради та їх виконавчі органи. Позачергові вибори мера Києва пройдуть вже 8 грудня.
Нагадаємо, що на початку вересня уряд у закритому режимі погодив звільнення Віталія Кличка з посади голови КМДА. Між Кличком і керівником Офісу президента Андрієм Богданом точиться конфлікт. Соратник Зеленського звинуватив мера Києва у втраті контролю над містом. Кличко ж заявив про незаконність спроб нової влади усунути його з посади, назвавши це наступом на місцеве самоврядування та демократію.
У серпні за заявою Кличка Антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження щодо можливої пропозиції 20 млн дол. хабара Богдану.