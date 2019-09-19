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Ракурс
Новини Києва: Рада започаткувала поділ влади у столиці, фото — КМДА

Рада започаткувала процес поділу влади у Києві

19 вер 2019, 10:18
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Верховна Рада України 19 вересня включила у порядок денний другої сесії питання про розгляд законопроекту «Про столицю України — місто-герой Київ», який розділяє владу у столиці.

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Його 13 вересня внесли до парламенту депутати провладної фракції «Слуга народу».

За включення документу у порядок денний сьогодні проголосували тільки 237 нардепів. Проти висловилися 19 нардепів, а 73 — утрималися. Строки внесення альтернативних законопроектів скорочено на половину.

Законопроект пропонує врегулювати питання правового статусу Києва та особливостей місцевого самоврядування в столиці. Зокрема, передбачається встановити, що на території Києва утворюються райони, які є адміністративно-територіальними одиницями, що входять до системи адміністративно-територіального устрою України.

Відповідно до пропонованих у законопроекті положень, виконавчу владу у місті Києві здійснює Київська міська державна адміністрація (КМДА), а місцеве самоврядування столиці здійснюється територіальною громадою міста — через Київську міську раду, районні ради та їх виконавчі органи. Позачергові вибори мера Києва пройдуть вже 8 грудня.

Нагадаємо, що на початку вересня уряд у закритому режимі погодив звільнення Віталія Кличка з посади голови КМДА. Між Кличком і керівником Офісу президента Андрієм Богданом точиться конфлікт. Соратник Зеленського звинуватив мера Києва у втраті контролю над містом. Кличко ж заявив про незаконність спроб нової влади усунути його з посади, назвавши це наступом на місцеве самоврядування та демократію.

У серпні за заявою Кличка Антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження щодо можливої пропозиції 20 млн дол. хабара Богдану.

Джерело: Ракурс


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