Новини Києва: Рада започаткувала поділ влади у столиці, фото — КМДА

https://racurs.ua/ua/n126997-rada-zapochatkuvala-proces-podilu-vlady-u-kyievi.html

Ракурс

Верховна Рада України 19 вересня включила у порядок денний другої сесії питання про розгляд законопроекту «Про столицю України — місто-герой Київ», який розділяє владу у столиці.

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Його 13 вересня внесли до парламенту депутати провладної фракції «Слуга народу».

За включення документу у порядок денний сьогодні проголосували тільки 237 нардепів. Проти висловилися 19 нардепів, а 73 — утрималися. Строки внесення альтернативних законопроектів скорочено на половину.

Законопроект пропонує врегулювати питання правового статусу Києва та особливостей місцевого самоврядування в столиці. Зокрема, передбачається встановити, що на території Києва утворюються райони, які є адміністративно-територіальними одиницями, що входять до системи адміністративно-територіального устрою України.

Відповідно до пропонованих у законопроекті положень, виконавчу владу у місті Києві здійснює Київська міська державна адміністрація (КМДА), а місцеве самоврядування столиці здійснюється територіальною громадою міста — через Київську міську раду, районні ради та їх виконавчі органи. Позачергові вибори мера Києва пройдуть вже 8 грудня.