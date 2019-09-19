Новости Киева: Рада начала разделение власти в столице, фото — КГГА

https://racurs.ua/n126997-rada-nachala-process-razdeleniya-vlasti-v-kieve.html

Ракурс

Верховная Рада Украины 19 сентября включила в повестку дня второй сессии вопрос о рассмотрении законопроекта «О столице Украины — городе-герое Киеве», который разделяет власть в столице.

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Его 13 сентября внесли в парламент депутаты провластной фракции «Слуга народа».

За включение документа в повестку дня сегодня проголосовали 237 нардепов.

Законопроект предлагает урегулировать вопросы правового статуса Киева и особенности местного самоуправления в столице. В частности, предполагается установить, что на территории Киева образуются районы, которые являются административно-территориальными единицами, входящими в систему административно-территориального устройства Украины.

В соответствии с предлагаемым в законопроекте положениями, исполнительную власть в городе Киеве осуществляет Киевская городская государственная администрация (КГГА), а местное самоуправление столицы осуществляется территориальной общиной города — через Киевский городской совет, районные советы и их исполнительные органы. Внеочередные выборы мэра Киева пройдут уже 8 декабря.

Напомним, что в начале сентября правительство в закрытом режиме согласовало увольнение Виталия Кличко с должности главы КГГА. Между Кличко и руководителем Офиса президента Андреем Богданом разгорелся конфликт. Соратник Зеленского обвинил мэра Киева в потере контроля над городом. Кличко же заявил о незаконности попыток новой власти отстранить его от должности, назвав это наступлением на местное самоуправление и демократию.

В августе по заявлению Кличко Антикоррупционное бюро открыло уголовное производство относительно возможного предложения 20 млн долл. взятки Богдану.