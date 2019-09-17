Виталий Кличко, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n126926-klichko-snova-budet-ballotirovatsya-na-post-mera-kieva.html

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Виталий Кличко, действующий мэр Киева, будет принимать участие в следующих местных выборах и снова будет бороться за пост мэра столицы.

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Об этом он заявил во время сегодняшнего брифинга, сообщает агентство «Интерфакс-Украина».

Я уже много сделал и еще много нужно сделать, — подчеркнул Кличко. — Поэтому на следующих выборах я буду баллотироваться на пост мэра, я буду также вести свою политическую силу.

Мэром Киева Кличко избрали 25 мая 2014 года. В следующем месяце указом пятого президента Украины Петра Порошенко он был назначен председателем Киевской городской государственной администрации.

К этому Кличко с 2012 года был народным депутатом Украины и лидером парламентской фракции «Украинский Демократический Альянс за Реформы» (УДАР). В 2006 году Кличко был избран депутатом Киевского городского совета.

Напомним, недавно несколько десятков депутатов из партии «Слуга народа» подали в парламент законопроект № 2143 «О столице Украины — городе-герое Киеве», которым, в частности, предлагается 8 декабря этого года провести внеочередные выборы городского головы Киева.