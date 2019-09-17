Мэр Киева Виталий Кличко. Фото: NewsOne

https://racurs.ua/n126904-my-vzaimosvyazany-klichko-ubejdaet-pristolichnye-obschiny-v-vygode-ot-obedineniya-v-kievskuu.html

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Киевский городской голова Виталий Кличко призвал соседние общины создать «Киевскую агломерацию».

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Кличко убеждает, что объединение в ассоциацию ускорит социально-экономическое развитие всех привлеченных общин. По его словам, агломерация также позволит эффективно планировать транспортную инфраструктуру столицы и пригородной зоны, развивать скоростной электротранспорт, строить новые объекты социальной сферы. Об этом мэр заявил 17 сентября во время выступления на Invest in Kyiv Forum 2019, сообщается на сайте Кличко kiev.klichko.org.

По словам Кличко, Новопетровский сельский совет уже поддержал создание ассоциации. Общины Бориспольского, Васильсковского, Обуховского, Гостомельского, Зазимского сельских советов Броварского района консультируются по созданию агломерации.

Мы и так взаимосвязаны. Трудовыми ресурсами, инфраструктурой, другими факторами. Отмечу, что ежедневно в Киев на работу приезжает около полумиллиона человек! Подобные объединения — агломерации, метрополии — существуют во всем мире, и они показали свою эффективность, — отметил Кличко.

Градоначальник подчеркнул, что киевский регион — одна из крупнейших столичных европейских агломераций с совокупным населением свыше 4 млн лиц. По его информации, «Киевская агломерация» в течение последних лет формирует более 20% валового внутреннего продукта.

Напомним, партия «Слуга народа» подготовила изменения в закон «О столице». Законотворцы утверждают, что Киев не будет «выпадать из общей канвы» административной реформы, в которой предусмотрено уменьшение роли госадминистраций. В будущем их заменят префектуры, которые будут следить за законностью решений местных советов.