Мер Києва Віталій Кличко. Фото: NewsOne

https://racurs.ua/ua/n126904-my-vzaiemopovyazani-klychko-perekonuie-prystolychni-gromady-u-zysku-vid-obiednannya-v-kyyivsku.html

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Київський міський голова Віталій Кличко закликав сусідні громади створити «Київську агломерацію».

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Кличко переконує, що об'єднання в асоціацію пришвидшить соціально-економічний розвиток всіх залучених громад. За його словами, агломерація також дозволить ефективно планувати транспортну інфраструктуру столиці та приміської зони, розвивати швидкісний електротранспорт, будувати нові об'єкти соціальної сфери. Про це мер заявив 17 вересня під час виступу на Invest in Kyiv Forum 2019, повідомляє «Главком».

За словами Кличка, Новопетрівська сільська рада вже підтримали створення асоціації. Громади Бориспільської, Васильськівської, Обухівської, Гостомельської, Зазимської сiльських рад Броварського району консультуються щодо створення агломерації.

Ми і так взаємопов'язані. Трудовими ресурсами, інфраструктурою, іншими чинниками. Зазначу, щодня до Києва на роботу приїжджає близько півмільйона людей! Подібні об'єднання — агломерації, метрополії — існують у всьому світі і вони показали свою ефективність, — зазначив Кличко.

Градоначальник наголосив, що київський регіон — один із найбільших столичних європейських агломерацій із сукупним населенням понад 4 млн. осіб. За його інформацією, «Київська агломерація» протягом останніх років формує понад 20% валового внутрішнього продукту.

Нагадаємо, партія «Слуга народу» підготувала зміни до закону «Про столицю». Законотворці стверджують, що Київ не буде «випадати із загальної канви» адміністративної реформи, в якій передбачено зменшення ролі держадміністрацій. У майбутньому їх замінять префектури, які стежитимуть за законністю рішень місцевих рад.