В "Слузі народу" підготували кардинальні зміни в закон "Про столицю". Фото: 112 Україна

https://racurs.ua/ua/n126797-v-sluzi-narodu-pidgotuvaly-kardynalni-zminy-v-zakon-pro-stolycu.html

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«Слуга народу «допускає, що після прийняття закону «Про столицю» в Києві буде ліквідована посада керівника Київської міської державної адміністрації.

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Заступник фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко заявив, що команда президента працює над змінами до Конституції, які приберуть таке поняття, як керівник обласної державної адміністрації. Про це він сказав в інтерв’ю LB.ua.

Корнієнко підкреслив, що Київ не буде «випадати із загальної канви» адміністративної реформи, в якій передбачено зменшення ролі держадміністрацій. У майбутньому їх замінять префектури, які стежитимуть за законністю рішень місцевих рад.

Київ хоч і регулюється окремим законом «Про столицю», але він не може випадати із загальної канви. Якщо у всій країні не буде ОДА, чому вона буде в Києві? Відповідно «Танці» навколо поста голови КМДА вже втрачають актуальність — додав він.

Нагадаємо, що 4 вересня уряд у закритому режимі погодило звільнення Кличка з посади голови КМДА і направив відповідне подання на підпис президенту.​