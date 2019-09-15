Росія пригрозила збивати ізраїльські літаки в Сирії. Фото: ИноСМИ

https://racurs.ua/ua/n126796-rosiya-prygrozyla-zbyvaty-izrayilski-litaky-v-syriyi.html

Ракурс

Війна в Сирії не закінчена, незважаючи на заяву російської влади. Напередодні влада Російської Федерації попередила Ізраїль про те, що російські військові збиватимуть всі літаки, які намагатимуться завдавати ударів по сирійській армії.

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У повідомленні російського військового керівництва говориться, що літаки будуть збиті або винищувачами, або зенітними установками С-400, повідомляє Jerusalem Post.

За даними видання, суперечки між Ізраїлем і РФ щодо авіаударів по цілях в Сирії та Іраку набирають нових обертів. На нещодавній зустрічі глава уряду Ізраїлю Біньямін Нетаньяху намагався переконати президента РФ Володимира Путіна ігнорувати операції Ізраїлю в Сирії.

У свою чергу Путін заявив Нетаньяху, що його країна не буде давати можливості завдавати ніякої шкоди військовим сирійського режиму. Він підкреслив, що такі дії суперечать РФ, яка надає підтримку режиму Башара Асада

Нагадаємо, що цього тижня глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що війна в Сирії офіційно закінчена.