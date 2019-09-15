Россия пригрозила сбивать израильские самолеты в Сирии. Фото: ИноСМИ

https://racurs.ua/n126796-rossiya-prigrozila-sbivat-izrailskie-samolety-v-sirii.html

Ракурс

Война в Сирии не окончена, несмотря на недавнее заявление российских властей. Накануне власти Российской Федерации предупредили Израиль о том, что российские военные будут сбивать все самолеты, которые будут пытаться наносить удары по сирийской армии.

Loading...

В сообщении российского военного руководства говорится, что самолеты будут сбиты либо истребителями, либо зенитными установками С-400, сообщает Jerusalem Post.

По данным издания, споры между Израилем и РФ относительно авиаударов по целям в Сирии и Ираке набирают новых оборотов. На недавней встрече глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху пытался убедить президента РФ Владимира Путина игнорировать операции Израиля в Сирии.

В свою очередь Путин заявил Нетаньяху, что его страна не будет давать возможности наносить никакого вреда военным сирийского режима. Он подчеркнул, что такие действия противоречат РФ, которая оказывает поддержку режиму Башара Асада

Напомним, что на этой неделе глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что война в Сирии официально закончена.