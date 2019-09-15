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Ракурс
В Польше задержали двух украинцев, которые представлялись сотрудниками спецслужб. Фото: Факти

В Польше задержали двух украинцев, которые представлялись сотрудниками спецслужб (ФОТО)

15 сен 2019, 10:48
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Контрабанда в Украине вышла за пределы страны. В Польше задержали двух граждан Украины, которые утверждают, что являются сотрудниками украинских спецслужб.

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Как сообщили в Центральном Антикоррупционном бюро Польши, всего было задержано шесть человек, которые подозреваются в контрабанде янтаря.

В материалах дела говорится, что группировка причастна к поставкам большого количества янтаря из Украины на территорию Польши. Дело передали на расследование в Национальную прокуратуру.

Как отмечает местная пресса, задержание прошло в Варшаве в одном из ресторанов около 18.00. Остальные задержанные являются гражданами Польши.

В Польше задержали двух украинцев, которые представлялись сотрудниками спецслужб. Фото: ZYCIE.PL

Известно, что при задержании представители силовых структур Польши использовали шумовые гранаты.

Напомним, что несколько дней назад в Польше задержали группу из 22 граждан Украины, которых подозревают в незаконном изготовлении сигарет. Их действия могли нанести ущерб государственному бюджету на сумму в 2,3 млн евро.

Источник: Ракурс


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