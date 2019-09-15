У Польщі затримали двох українців, які представлялися співробітниками спецслужб. Фото: Факти

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Контрабанда в Україні вийшла за межі країни. У Польщі затримали двох громадян України, які стверджують, що є співробітниками українських спецслужб.

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Як повідомили в Центральному Антикорупційне бюро Польщі, всього було затримано шість осіб, які підозрюються в контрабанді бурштину.

У матеріалах справи йдеться, що угруповання причетне до постачання великої кількості бурштину з України на територію Польщі. Справу передали на розслідування до Національної прокуратури.

Як зазначає місцева преса, затримання пройшло у Варшаві в одному з ресторанів близько 18.00. Решта затриманих є громадянами Польщі.

Відомо, що при затриманні представники силових структур Польщі використовували шумові гранати.

Нагадаємо, що кілька днів тому в Польщі затримали групу з 22 громадян України, яких підозрюють у незаконному виготовленні цигарок. Їх дії могли завдати шкоди державному бюджету на суму в 2,3 млн євро.