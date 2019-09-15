Новини України

У Зеленського заявили про відлига відносин між Україною і Росією. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n126794-u-zelenskogo-zayavyly-pro-vidlyga-vidnosyn-mij-ukrayinou-i-rosiieu.html

Ракурс

Санкції проти Росії внесли свій внесок у відносини між РФ і Україною. У даний момент росіяни незадоволені тим, що в країні обмежили імпорт продукції з країн Європейського Союзу.

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Міжнародні санкції впливають на зміну позиції Росії по відношенню до України, заявив міністр закордонних справ україни Вадим Пристайко під час прес-конференції зі спецпредставником США Куртом Волкером 14 вересня, повідомляє «РБК-Україна».

При цьому міністр не зміг передбачити подальші кроки президента РФ Володимира Путіна. За його словами, «можна тільки здогадуватися, що в голові у конкретної людини».

Глава дипломатичного відомства підкреслив, що в України немає мети зробити Росії боляче. За його словами, Київ хоче домогтися того, щоб українці могли жити щасливо.

Якщо санкції зараз змушують Росію рухатися в цьому важливому політичному коридорі, це вже досягнення західного світу, який став нам на допомогу, — додав Пристайко.

Нагадаємо, що 12 вересня Європейський Союз ухвалив рішення ще на шість місяців продовжити санкції проти осіб і компаній, які підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.