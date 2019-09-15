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Росія і Білорусь почали масштабні військові навчання. Фото: Політринг

Росія і Білорусь почали масштабні військові навчання

15 вер 2019, 09:28
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Росія і Білорусь почали масштабні військові навчання «Щит Союзу-2019», в яких задіяні 230 танків, 240 артилерійських систем, 190 систем залпового вогню і до 70 військових літаків і бойових вертольотів.

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Навчання стартували на полігоні Муліно Нижегородської області, повідомляє InformNapalm. За даними видання, на них нібито відпрацьовують «антитерористичну операцію».

Велика частина особового складу, озброєння і техніки, яких залучили до навчань, належить Російській Федерації. Від Білорусі до Росії прибули 4000 військовослужбовців, понад 100 танків і броньованих машин, 50 реактивних систем залпового вогню та іншого озброєння.

У міністерстві оборони Білорусі повідомляли, що у навчаннях братимуть участь військовослужбовці 120 та 19 гвардійських окремих механізованих бригад Північно-західного оперативного командування.

Навчання в Росії пройдуть з 13 по 19 вересня.

Нагадаємо, що наприкінці серпня в окупованому Криму військовослужбовці Збройних сил РФ провели військові вчення.


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