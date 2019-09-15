Россия и Беларусь начали масштабные военные учения. Фото: Политринг

https://racurs.ua/n126793-rossiya-i-belarus-nachali-masshtabnye-voennye-ucheniya.html

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Россия и Белорусь начали масштабные военные военные учения «Щит Союза-2019», в которых задействованы 230 танков, 240 артиллерийских систем, 190 систем залпового огня и до 70 военных самолетов и боевых вертолетов.

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Учения стартовали на полигоне Мулино Нижегородской области, сообщает InformNapalm. По данным издания, на них якобы отрабатывают «антитеррористическую операцию».

Большая часть личного состава, вооружения и техники, которых привлекли к учениям, принадлежит Российской Федерации. От Беларуси в Россию прибыли 4000 военнослужащих, свыше 100 танков и бронемашин, 50 реактивных систем залпового огня и другого вооружения.

В министерстве обороны Беларуси сообщали, что в учениях будут принимать участие военнослужащие 120-й и 19-й гвардейских отдельных механизированных бригад Северо-западного оперативного командования.

Учения в России пройдут с 13 по 19 сентября.

Напомним, что в конце августа в оккупированном Крыму военнослужащие Вооруженных сил РФ провели военные учения.