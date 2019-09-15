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Игры непокоренных: Украину будут представлять 20 ветеранов. Фото: lb.ua

«Игры непокоренных»: Украину будут представлять 20 ветеранов (ВИДЕО)

15 сен 2019, 08:59
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Национальный этап соревнования «Игры непокоренных» состоялся в Киеве 14 сентября. По его итогам определили 20 ветеранов и военных с боевыми травмами, которые представят Украину на международных соревнованиях.

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С понедельника будут проходить заседания отборочной комиссии, которые продлятся в течение месяца. За это время организаторы вместе с представителями ветеранского сообщества и ветеранскими организациями проверят сведения, которые участники указали в анкетах и документах, говорится на странице проекта в Facebook.

Кроме того, каждого из кандидатов ждут личные собеседования. После этого члены сборной должны будут получить заключение медицинской комиссии.

Имена тех, кто попал в сборную, объявят 17 октября. Они отправятся на международные соревнования, которые состоятся весной в Гааге (Нидерланды).

В квалификации соревнований в этом году приняли участие 218 украинцев, что стало рекордным показателем.

Напомним, в открытии национальных соревнований «Игры непокоренных» принял участие президент Владимир Зеленский. Глава государства рассказал о новом законе «О статусе ветеранов» и отметил, что в законопроекте, возможно, будет механизм определения статуса участника боевых действий и статус добровольца.


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