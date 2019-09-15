Ігри нескорених: Україну представлятимуть 20 ветеранів. Фото: lb.ua

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Національний етап змагання «Ігри нескорених» відбувся в Києві 14 вересня. За його підсумками визначили 20 ветеранів і військових з бойовими травмами, які представлять Україну на міжнародних змаганнях.

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З понеділка проходитимуть засідання відбіркової комісії, які триватимуть протягом місяця. За цей час організатори разом з представниками ветеранської спільноти та ветеранськими організаціями перевірять відомості, які учасники вказали в анкетах і документах, йдеться на сторінці проекту у Facebook.

Крім того, кожного з кандидатів чекають особисті співбесіди. Після цього члени збірної повинні будуть отримати висновок медичної комісії.

Імена тих, хто потрапив до збірної, оголосять 17 жовтня. Вони вирушать на міжнародні змагання, які відбудуться навесні в Гаазі (Нідерланди).

У кваліфікації змагань у цьому році взяли участь 218 українців, що стало рекордним показником.

Нагадаємо, у відкритті національних змагань «Ігри нескорених» взяв участь президент Володимир Зеленський. Голова держави розповів про новий закон «Про статус ветеранів» і зазначив, що в законопроекті, можливо, буде механізм визначення статусу учасника бойових дій і статус добровольця.