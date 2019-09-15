Новини України

Україна домовляється за новим кредитом від МВФ: що відомо. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n126791-ukrayina-domovlyaietsya-za-novym-kredytom-vid-mvf-scho-vidomo.html

Ракурс

Новий кредит від Міжнародного валютного фонду обговорює українське керівництво з чиновниками організації. Влада України планує домовитися про новий кредит у розмірі близько 5 млрд дол.

Loading...

Швидше за все, нова програма МВФ для України буде розрахована на три місяці, про це 14 вересня повідомило авторитетне видання Bloomberg з посиланням на особи, які близькі до переговорів.

За даними співрозмовника видання, одним з основних питань у співпраці МВФ з Україною залишається подолання корупції.

У МВФ підкреслили, що чи не головний елемент переговорів МВФ з Україною стосується важливості створення ефективної системи подолання корупції. Це надзвичайно важливий елемент нашої співпраці з Україною. Цей елемент був важливий протягом попередніх років і залишається важливим елементом поточних обговорень, — сказав спікер МВФ Джеррі Райс.

Як раніше повідомляв «Ракурс», в нову програму МВФ включать вимоги, пов’язані з ціною на газ для населення і відкриттям ринку землі.