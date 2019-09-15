Новости Украины

Украина договаривается по новому кредиту от МВФ: что известно. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n126791-ukraina-dogovarivaetsya-po-novomu-kreditu-ot-mvf-chto-izvestno.html

Ракурс

Новый кредит от Международного валютного фонда обсуждает украинское руководство с чиновниками организации. Власти Украины планируют договориться о новом кредите в размере около 5 млрд долл.

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Скорее всего, новая программа МВФ для Украины будет рассчитана на три месяца, об этом 14 сентября сообщило авторитетное издание Bloomberg со ссылкой на лица, которые близки к переговорам.

По данным собеседника издания, одним из основных вопросов в сотрудничестве МВФ с Украиной остается преодоление коррупции.

В МВФ подчеркнули, что едва ли не главный элемент переговоров МВФ с Украиной касается важности создания эффективной системы преодоления коррупции. Это чрезвычайно важный элемент нашего сотрудничества с Украиной. Этот элемент был важен в течение предыдущих лет и остается важным элементом текущих обсуждений, — сказал спикер МВФ Джерри Райс.

Как ранее сообщал «Ракурс», в новую программу МВФ включат требования, связанные с ценой на газ для населения и открытием рынка земли.