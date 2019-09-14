Хакеры могут взламывать SIM-карты

https://racurs.ua/n126790-specialisty-obnarujili-kriticheskuu-uyazvimost-v-sim-kartah-v-zone-riska-vladelcy-smartfonov.html

Ракурс

Хакеры нашли возможность взламывать SIM-карты с помощью обычной SMS и брать под контроль любой смартфон.

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В зоне риска находятся, как владельцы мобильных устройств от Apple, так и пользователи Android-смартфонов. Специалисты по кибербезопасности признали, что хакеры изобрели самый изощренный тип атаки, который когда-либо существовал в мобильных сетях. Уязвимость получила название SimJacker, она находится в программном обеспечении S@T Browser, которое встроено в большинство SIM-карт, используемых мобильными операторами как минимум в 30 странах мира. Об этом 14 сентября сообщает 4PDA со ссылкой на thehackernews.com.

За последние годы зафиксированы реальные атаки на устройства практически всех производителей смартфонов. Хакеры, используя GSM-модем стоимостью 10 долл. могут отправить на аппарат жертвы поддельное сообщение, содержащее вредоносный код.

Таким образом злоумышленники могут:

Получить местоположение целевого устройства и его IMEI;

Распространять любую информацию путем отправки поддельных сообщений от имени жертв;

Совершать звонки на платные номера;

Шпионить, приказав устройства позвонить по номеру телефона злоумышленника;

Загружать вредоносные программы, заставляя браузер устройства открывать вредоносные веб-страницы;

Отключать SIM-карту;

Получать информацию о языке на устройстве, заряде аккумулятора;

Интересно, что сам пользователь смартфона при этом ничего не подозревает. Также эту атаку не видит антивирус, поскольку вирусная программа содержит ряд инструкций, которые SIM-карта должна выполнять.

Напомним, в июле неизвестные хакеры взломали электронную почту и страницу в социальной сети Твиттер Скотленд-Ярда. В результате от имени лондонской полиции начали поступать многочисленные «странные», а иногда и нецензурные сообщения.