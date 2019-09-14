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Хакеры могут взламывать SIM-карты

Специалисты обнаружили критическую уязвимость в SIM-картах: в зоне риска владельцы смартфонов на Android и iOS (ИНФОГРАФИКА)

14 сен 2019, 21:53
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Хакеры нашли возможность взламывать SIM-карты с помощью обычной SMS и брать под контроль любой смартфон.

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В зоне риска находятся, как владельцы мобильных устройств от Apple, так и пользователи Android-смартфонов. Специалисты по кибербезопасности признали, что хакеры изобрели самый изощренный тип атаки, который когда-либо существовал в мобильных сетях. Уязвимость получила название SimJacker, она находится в программном обеспечении S@T Browser, которое встроено в большинство SIM-карт, используемых мобильными операторами как минимум в 30 странах мира. Об этом 14 сентября сообщает 4PDA со ссылкой на thehackernews.com.

За последние годы зафиксированы реальные атаки на устройства практически всех производителей смартфонов. Хакеры, используя GSM-модем стоимостью 10 долл. могут отправить на аппарат жертвы поддельное сообщение, содержащее вредоносный код.

Таким образом злоумышленники могут:

  • Получить местоположение целевого устройства и его IMEI;
  • Распространять любую информацию путем отправки поддельных сообщений от имени жертв;
  • Совершать звонки на платные номера;
  • Шпионить, приказав устройства позвонить по номеру телефона злоумышленника;
  • Загружать вредоносные программы, заставляя браузер устройства открывать вредоносные веб-страницы;
  • Отключать SIM-карту;
  • Получать информацию о языке на устройстве, заряде аккумулятора;

Интересно, что сам пользователь смартфона при этом ничего не подозревает. Также эту атаку не видит антивирус, поскольку вирусная программа содержит ряд инструкций, которые SIM-карта должна выполнять.

Инфографика: 4PDA

Инфографика: 4PDA

Напомним, в июле неизвестные хакеры взломали электронную почту и страницу в социальной сети Твиттер Скотленд-Ярда. В результате от имени лондонской полиции начали поступать многочисленные «странные», а иногда и нецензурные сообщения.


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