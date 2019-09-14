Специалисты обнаружили критическую уязвимость в SIM-картах: в зоне риска владельцы смартфонов на Android и iOS (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n126790-specialisty-obnarujili-kriticheskuu-uyazvimost-v-sim-kartah-v-zone-riska-vladelcy-smartfonov.htmlРакурс
Хакеры нашли возможность взламывать SIM-карты с помощью обычной SMS и брать под контроль любой смартфон.
В зоне риска находятся, как владельцы мобильных устройств от Apple, так и пользователи Android-смартфонов. Специалисты по кибербезопасности признали, что хакеры изобрели самый изощренный тип атаки, который когда-либо существовал в мобильных сетях. Уязвимость получила название SimJacker, она находится в программном обеспечении S@T Browser, которое встроено в большинство SIM-карт, используемых мобильными операторами как минимум в 30 странах мира. Об этом 14 сентября сообщает 4PDA со ссылкой на thehackernews.com.
За последние годы зафиксированы реальные атаки на устройства практически всех производителей смартфонов. Хакеры, используя GSM-модем стоимостью 10 долл. могут отправить на аппарат жертвы поддельное сообщение, содержащее вредоносный код.
Таким образом злоумышленники могут:
- Получить местоположение целевого устройства и его IMEI;
- Распространять любую информацию путем отправки поддельных сообщений от имени жертв;
- Совершать звонки на платные номера;
- Шпионить, приказав устройства позвонить по номеру телефона злоумышленника;
- Загружать вредоносные программы, заставляя браузер устройства открывать вредоносные веб-страницы;
- Отключать SIM-карту;
- Получать информацию о языке на устройстве, заряде аккумулятора;
Интересно, что сам пользователь смартфона при этом ничего не подозревает. Также эту атаку не видит антивирус, поскольку вирусная программа содержит ряд инструкций, которые SIM-карта должна выполнять.
Напомним, в июле неизвестные хакеры взломали электронную почту и страницу в социальной сети Твиттер Скотленд-Ярда. В результате от имени лондонской полиции начали поступать многочисленные «странные», а иногда и нецензурные сообщения.