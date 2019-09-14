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Зеленский пообщался со звездой сериала «Карточный домик» Робин Райт. Фото: Владимир Зеленский в «Фейсбук»

Зеленский встретился со звездами Голливуда (ФОТО)

14 сен 2019, 21:18
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Владимир Зеленский, президент Украины, встретился на 16 форуме «Ялтинская европейская стратегия» (YES) в Киеве со звездами Голливуда.

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В пятницу, 13 сентября, глава государства имел разговор со сценаристом и продюсером культового сериала «Чернобыль» Крейгом Мезином. В тот же день Зеленский встретился с актрисой Робин Райт, сыгравшей роль Клэр Андервуд в популярном политическом сериале «Карточный домик». Об этом говорится на странице главы государства в Facebook.

Сегодня украинский лидер встретился с уроженкой Украины американской актрисой Милой Кунис, актером и продюсером Эштоном Кутчером. Говорили о кино, в частности о развитии украинской киноиндустрии. Коснулись вопроса привлечения инвестиций.

Обращаюсь к представителям мирового киносообщества. Двери Украины открыты для вас. Мы имеем все для того, чтобы снимать качественное кино — и чудесные локации, и «прокачанных» специалистов, и надлежащую техническую базу. Давайте создавать шедевры вместе, — призвал инвесторов Зеленский.

Зеленский пообщался со звездой сериала «Карточный домик» Робин Райт. Фото: Владимир Зеленский в «Фейсбук»

Зеленский встретился с Эштоном Кутчером и Милой Кунис. Фото: Владимир Зеленский в «Фейсбук»

Зеленский встретился с Эштоном Кутчером и Милой Кунис. Фото: Владимир Зеленский в «Фейсбук»

Зеленский встретился с Эштоном Кутчером и Милой Кунис. Фото: Владимир Зеленский в «Фейсбук»

Зеленский пообщался с продюсером сериала «Чернобыль» Крейгом Мезином. Фото: Владимир Зеленский в «Фейсбук»

Напомним, на форуме YES в Киеве президент Владимир Зеленский представил ряд инвестиционных проектов. В частности, глава государства предложил превратить Киев в центр кинопроизводства.

Источник: Ракурс


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