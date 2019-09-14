Зеленський поспілкувався з зіркою серіалу «Картковий будинок» Робін Райт. Фото: Володимир Зеленський у «Фейсбук»

https://racurs.ua/ua/n126789-zelenskyy-zustrivsya-z-zirkamy-gollivudu-foto.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, зустрівся на 16 форумі «Ялтинська європейська стратегія» (YES) у Києві з зірками Голлівуду.

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У п’ятницю, 13 вересня, глава держави мав розмову зі сценаристом та продюсером культового серіалу «Чорнобиль» Крейгом Мезіном. Того ж дня Зеленський зустрівся з акторкою Робін Райт, яка зіграла роль Клер Андервуд у популярному політичному серіалі «Картковий будинок». Про це йдеться на сторінці глави держави у Facebook.

Сьогодні український лідер зустрівся з уродженкою України американською акторкою Мілою Куніс та актором і продюсером Ештоном Кутчером. Говорили про кіно, зокрема про розвиток української кіноіндустрії. Торкнулися питання залучення інвестицій.

Звертаюся до представників світової кіноспільноти. Двері України відкриті для вас. Ми маємо все задля того, щоб знімати якісне кіно — і чудові локації, і «прокачаних» фахівців, і належну технічну базу. Давайте створювати шедеври разом, — закликав інвесторів Зеленський.

Нагадаємо, на форумі YES у Києві президент Володимир Зеленський презентував низку інвестиційних проектів. Зокрема, глава держави запропонував перетворити Київ на центр кіновиробництва.