Глава МЗС України Вадим Пристайко. Фото: ATR

https://racurs.ua/ua/n126788-zminy-v-konstytuciu-pro-osoblyvyy-status-donbasu-ne-vnosytymutsya-prystayko-video.html

Ракурс

Україна не вноситиме в Конституцію зміни про особливий статус для Донбасу.

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Планується проведення реформи українського законодавства, конституційної реформи, в основі якої лежить децентралізація влади в Україні. Про це 14 вересня заявив міністр закордонних справ Вадим Пристайко на спільній прес-конференції з спеціальним представником Сполучених Штатів Америки у справах України Куртом Волкером, захід транслювали ЗМІ.

Ми не вносимо ніякі зміни у Конституцію, ми продовжуємо наш шлях конституційної реформи, яку ми самі для України робимо, і основою цих змін є децентралізація, яка вже багато років в Україні йде доволі успішно, — заявив дипломат.

Пристайко нагадав представникам ОРДЛО, що єдиний вихід — децентралізація. За його словами, проведення відповідних реформ та ухвалення законодавства дозволить об'єднувати громади й «очікувати певних можливостей, зокрема, фінансових, так як і всі області і райони, які знаходяться в Україні».

Нагадаємо, чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Словаччини Мірослав Лайчак під час «Ялтинської європейської стратегії» у Києві заявив, що мир на Донбасі може настати лише після повного виконання мінських угод. Для цього посадовець порадив Україні використати так званий план Штайнмаєра.