Глава МИД Украины Вадим Пристайко. Фото: ATR

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Украина не будет вносить в Конституцию изменения об особом статусе для Донбасса.

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Планируется проведение реформы украинского законодательства, конституционной реформы, в основе которой лежит децентрализация власти в Украине. Об этом 14 сентября заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко на совместной пресс-конференции со специальным представителем Соединенных Штатов Америки в делах Украины Куртом Волкером, мероприятие транслировали СМИ.

Мы не вносим никакие изменения в Конституцию, мы продолжаем наш путь конституционной реформы, которую мы сами для Украины делаем, и основой этих изменений является децентрализация, которая уже много лет в Украине идет достаточно успешно, — заявил дипломат.

Пристайко напомнил представителям ОРДЛО, что единственный выход — децентрализация. По его словам, проведение соответствующих реформ и принятие законодательства позволит объединять общины и «ожидать определенных возможностей, в частности, финансовых, так, как и все области и районы, которые находятся в Украине».

Напомним, действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак во время «Ялтинской европейской стратегии» в Киеве заявил, что мир на Донбассе может наступить только после полного выполнения минских соглашений. Для этого чиновник посоветовал Украине использовать так называемый план Штайнмайера.