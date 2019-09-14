Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Глава МИД Украины Вадим Пристайко. Фото: ATR

Изменения в Конституцию об особом статусе Донбасса не будут вноситься — Пристайко (ВИДЕО)

14 сен 2019, 20:50
999

Украина не будет вносить в Конституцию изменения об особом статусе для Донбасса.

Loading...

Планируется проведение реформы украинского законодательства, конституционной реформы, в основе которой лежит децентрализация власти в Украине. Об этом 14 сентября заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко на совместной пресс-конференции со специальным представителем Соединенных Штатов Америки в делах Украины Куртом Волкером, мероприятие транслировали СМИ.

Мы не вносим никакие изменения в Конституцию, мы продолжаем наш путь конституционной реформы, которую мы сами для Украины делаем, и основой этих изменений является децентрализация, которая уже много лет в Украине идет достаточно успешно, — заявил дипломат.

Пристайко напомнил представителям ОРДЛО, что единственный выход — децентрализация. По его словам, проведение соответствующих реформ и принятие законодательства позволит объединять общины и «ожидать определенных возможностей, в частности, финансовых, так, как и все области и районы, которые находятся в Украине».

Напомним, действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак во время «Ялтинской европейской стратегии» в Киеве заявил, что мир на Донбассе может наступить только после полного выполнения минских соглашений. Для этого чиновник посоветовал Украине использовать так называемый план Штайнмайера.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости

Изменения в Конституцию об особом статусе Донбасса не будут вноситься — Пристайко (ВИДЕО)

Украине не планирует вносить изменения в Конституцию об особом статусе для Донбасса. Киев будет продолжать внедрять реформу децентрализации и предлагает ее реализовать в ОРДЛО

Новости Украины
20:50

Ужасное ДТП в России: число пострадавших возросло до 30 человек (ВИДЕО)

В результате дорожно-транспортного происшествия, случившегося 14 сентября под российским Ярославлем, пострадали 30 человек, еще семь погибли. Следственный комитет РФ начал расследование

Новости Украины
16:16
Новости партнеров
Загрузка...