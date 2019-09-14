Хакери можуть зламувати SIM-карти.

https://racurs.ua/ua/n126790-fahivci-vyyavyly-krytychnu-vrazlyvist-v-sim-kartah-u-zoni-ryzyku-vlasnyky-smartfoniv-na-android.html

Ракурс

Хакери віднайшли можливість зламувати SIM-карти за допомогою звичайної SMS та брати під контроль будь-який смартфон.

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У зоні ризику знаходяться, як власники мобільних пристроїв від Apple, так і користувачі Android-смартфонів. Фахівці з кібербезпеки визнали, що хакери винайшли найвитонченіший тип атаки, який коли-небудь існував у мобільних мережах. Уразливість отримала назву SimJacker, вона знаходиться в програмному забезпеченні S@T Browser, яке вбудоване в більшість SIM-карт, що використовуються мобільними операторами як мінімум у 30 країнах світу. Про це 14 вересня повідомляє 4PDA із посиланням на thehackernews.com.

За останні роки зафіксовано реальні атаки на пристрої практично всіх виробників смартфонів. Хакери, використовуючи GSM-модем вартістю 10 дол., можуть відправити на апарат жертви підроблене повідомлення, що містить шкідливий код.

Таким чином зловмисники можуть:

Отримати місце розташування цільового пристрою і його IMEI;

Поширювати будь-яку інформацію шляхом відправки підроблених повідомлень від імені жертв;

Здійснювати дзвінки на платні номери;

Шпигувати, наказавши пристрою зателефонувати за номером телефону зловмисника;

Завантажувати шкідливі програми, змушуючи браузер пристрою відкривати шкідливі веб-сторінки;

Відключати SIM-карту;

Отримувати інформацію про мову на пристрої, заряді акумулятора;

Цікаво, що сам користувач смартфону при цьому нічого не підозрює. Також цю атаку не бачить антивірус, оскільки вірусна програма містить низку інструкцій, які SIM-карта повинна виконувати.

Нагадаємо, у липні невідомі хакери зламали електронну пошту та сторінку в соціальній мережі Твіттер Скотленд-Ярда. В результаті від імені лондонської поліції почали надходити численні «дивні», а іноді й нецензурні повідомлення.