Новости Украины

У Зеленского заявили про оттепель отношений между Украиной и Россией. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n126794-u-zelenskogo-zayavili-pro-ottepel-otnosheniy-mejdu-ukrainoy-i-rossiey.html

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Санкции против России внесли свой вклад в отношения между РФ и Украиной. В данный момент россияне недовольны тем, что в стране ограничили импорт продукции из стран Европейского Союза.

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Международные санкции влияют на изменение позиции России по отношению к Украине, заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко во время пресс-конференции со спецпредставителем США Куртом Волкером 14 сентября, сообщает «РБК-Украина».

При этом министр не смог предсказать дальнейшие шаги президента РФ Владимира Путина. По его словам, «можно только догадываться, что в голове у конкретного человека».

Глава дипломатического ведомства подчеркнул, что у Украины нет цели сделать России больно. По его словам, Киев хочет добиться того, чтобы украинцы могли жить счастливо.

Если санкции сейчас заставляют Россию двигаться в этом важном политическом коридоре, это уже достижение западного мира, который стал нам на помощь, — добавил Пристайко.

Напомним, что 12 сентября Европейский Союз принял решение еще на шесть месяцев продлить санкции против лиц и компаний, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.