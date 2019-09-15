В "Слуге народа" подготовили кардинальные изменения в закон "О столице". Фото: 112 Украина

https://racurs.ua/n126797-v-sluge-naroda-podgotovili-kardinalnye-izmeneniya-v-zakon-o-stolice.html

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«Слуга народа» допускает, что после принятия закона «О столице» в Киеве будет ликвидирована должность руководителя Киевской городской государственной администрации.

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Заместитель фракции «Слуга народа» Александр Корниенко заявил, что команда президента работает над изменениями в Конституцию, которые уберут такое понятие, как руководитель областной государственной администрации. Об этом он сказал в интервью LB.ua.

Корниенко подчеркнул, что Киев не будет «выпадать из общей канвы» административной реформы, в которой предусмотрено уменьшение роли госадминистраций. В будущем их заменят префектуры, которые будут следить за законностью решений местных советов.

Киев хоть и регулируется отдельным законом «О столице», но он не может выпадать из общей канвы. Если во всей стране не будет ОГА, почему она будет в Киеве? Соответственно «танцы» вокруг поста главы КГГА уже теряют актуальность, — добавил он.

Напомним, что 4 сентября правительство в закрытом режиме согласовало увольнение Кличко с должности председателя КГГА и направило соответствующее представление на подпись президенту.​