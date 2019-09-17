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Ракурс
Масштабний збій стався на серверах пошукача Google (КАРТА)

Масштабний збій стався на серверах пошукача Google (КАРТА)

17 вер 2019, 14:32
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В роботі пошукової системи компанії Google стався масштабний збій. Проблеми почалися близько 3.00 ночі і все ще тривають.

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У деяких користувачів не працював пошуковик ні на комп’ютері, ні на телефоні. У інших користувачів з’являлася помилка сервера під час пошукових запитів. Про це повідомляє Downdetector.

Деякі користувачі зазначали, що в мобільному додатку Google виконував запити, але не завантажував картинки. Також виникла проблема в роботі браузера Chrome. Під час спроб ним скористатися у користувачів з’являлося сповіщення про відсутність інтернет-підключення.

Карта збоїв Google. Фото: Downdetector

Зазначається також, що вранці виникли збої в роботі відеохостингу YouTube. Його користувачі не могли отримати код для вставки відео, так як він просто не відображався у відповідному вікні.

Як раніше повідомляв «Ракурс», наприкінці серпня популярна соціальна мережа Facebook перестала працювати в Сполучених Штатах Америки, Російської Федерації, Іспанії, Нідерландів, Естонії, Швеції і Великій Британії через збій.


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