Масштабний збій стався на серверах пошукача Google (КАРТА)

https://racurs.ua/ua/n126903-masshtabnyy-zbiy-stavsya-na-serverah-poshukacha-google-karta.html

Ракурс

В роботі пошукової системи компанії Google стався масштабний збій. Проблеми почалися близько 3.00 ночі і все ще тривають.

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У деяких користувачів не працював пошуковик ні на комп’ютері, ні на телефоні. У інших користувачів з’являлася помилка сервера під час пошукових запитів. Про це повідомляє Downdetector.

Деякі користувачі зазначали, що в мобільному додатку Google виконував запити, але не завантажував картинки. Також виникла проблема в роботі браузера Chrome. Під час спроб ним скористатися у користувачів з’являлося сповіщення про відсутність інтернет-підключення.

Зазначається також, що вранці виникли збої в роботі відеохостингу YouTube. Його користувачі не могли отримати код для вставки відео, так як він просто не відображався у відповідному вікні.

Як раніше повідомляв «Ракурс», наприкінці серпня популярна соціальна мережа Facebook перестала працювати в Сполучених Штатах Америки, Російської Федерації, Іспанії, Нідерландів, Естонії, Швеції і Великій Британії через збій.