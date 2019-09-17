Масштабный сбой произошел на серверах поисковика Google. Фото: Zakon.kz

https://racurs.ua/n126903-masshtabnyy-sboy-proizoshel-na-serverah-poiskovika-google-karta.html

Ракурс

В работе поисковой системы компании Google произошел масштабный сбой. Проблемы начались около 3.00 ночи и все еще продолжаются.

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У некоторых пользователей не работал поисковик ни на компьютере, ни на телефоне. У других юзеров появлялась ошибка сервера во время поисковых запросов. Об этом сообщает Downdetector.

Некоторые пользователи отмечали, что в мобильном приложении Google выполнял запросы, но не загружал картинки. Также возникла проблема в работе браузера Chrome. Во время попыток им воспользоваться у пользователей появлялось оповещение об отсутствии интернет-подключения.

Отмечается также, что утром возникли сбои в работе видеохостинга YouTube. Пользователи не могли получить код для вставки видео, так как он просто не отображался в соответствующем окне.

Как ранее сообщал «Ракурс», в конце августа популярная социальная сеть Facebook перестала работать в Соединенных Штатах Америки, Российской Федерации, Испании, Нидерландов, Эстонии, Швеции и Великобритании из-за сбоя.