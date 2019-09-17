Новости Украины

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Два заместителя Богдана получили выговор от Зеленского. Фото: 24 канал

Два заместителя Богдана получили выговор от Зеленского

17 сен 2019, 14:12
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Владимир Зеленский, президент Украины, объявил выговор заместителям главы Офиса президента Сергею Трофимову и Кириллу Тимошенко. Соответствующий указ № 699/2019 сегодня опубликовали на сайте главы государства.

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На президентском портале говорится, что выговор сделан «за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей». Также тут указано, что со своими обязанностями заместители главы ОПУ Андрея Богдана не справились во время рабочей поездки Зеленского в Днепропетровскую область.

В чем именно провинились представители ОПУ, в указе не указано.

Двое заместителей Богдана получили выговор от Зеленского. Скриншот: president.gov.ua

Интересно, что это впервые Зеленский объявил выговор представителям своей команды.

Рабочий визит главы государства в Днепропетровскую область состоялся 14 сентября. Тогда Зеленский представил нового главу областной государственной администрации Александра Бондаренко.

Напомним, что во время визита в Днепр Зеленский проверил качество нового моста. Данный объект мэр города Борис Филатов должен был построить до 14 сентября, согласно пари, которое заключил с президентом.

Источник: Ракурс


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