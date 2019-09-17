Новости Украины

Два заместителя Богдана получили выговор от Зеленского. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n126902-dvoe-zamestiteley-bogdana-poluchili-vygovor-ot-zelenskogo.html

Ракурс

Владимир Зеленский, президент Украины, объявил выговор заместителям главы Офиса президента Сергею Трофимову и Кириллу Тимошенко. Соответствующий указ № 699/2019 сегодня опубликовали на сайте главы государства.

Loading...

На президентском портале говорится, что выговор сделан «за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей». Также тут указано, что со своими обязанностями заместители главы ОПУ Андрея Богдана не справились во время рабочей поездки Зеленского в Днепропетровскую область.

В чем именно провинились представители ОПУ, в указе не указано.

Интересно, что это впервые Зеленский объявил выговор представителям своей команды.

Рабочий визит главы государства в Днепропетровскую область состоялся 14 сентября. Тогда Зеленский представил нового главу областной государственной администрации Александра Бондаренко.

Напомним, что во время визита в Днепр Зеленский проверил качество нового моста. Данный объект мэр города Борис Филатов должен был построить до 14 сентября, согласно пари, которое заключил с президентом.