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Много какао не бывает: в России увольняют чиновницу, которая искупалась в шоколадной ванне, фото — Фейсбук С.Опенышевой

Много какао не бывает: в России увольняют чиновницу, которая искупалась в шоколадной ванне (ФОТО)

17 сен 2019, 14:08
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Российская чиновница Светлана Опенышева в шаге от увольнения с должности за экстравагантное фото из Азербайджана. Советник губернатора Ульяновской области по вопросам информационных технологий сделала скандальное селфи в «шоколадной» ванне.

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Опенышева выложила в соцсети фото из санатория. На них она в лечебной нафталановой ванне.

Много шоколада не бывает, — подписала чиновница фотографии.

Много какао не бывает: в Россию увольняют чиновницу, которая искупалась в шоколадной ванной, фото — Инстаграм С.Опенышевой

Много какао не бывает: в Россию увольняют чиновницу, которая искупалась в шоколадной ванной, фото — Инстаграм С.Опенышевой

Публикацию раскритиковал ее шеф — губернатор Сергей Морозов, который решил уволить подчиненную. Он приказал провести служебную проверку и рекомендовал Опенышевий «жить скромнее», быть скромнее и не «щеголять своим достатком», сообщает 73online.

В прошлом году чиновник заработала 2,1 млн рублей (33 тыс. долл.). Она владеет квартирой (90 кв. м), земельным участком, гаражом, домом на 233 кв. м и автомобилем Toyota RAV4.

Опенышева сегодня в Фейсбук извинилась за фото и объяснила, что намеревалась «поделиться впечатлениями о недорогом отдыхе, но выбрала ненадлежащую для этого форму». Пока что она находится в отпуске.

Источник: Ракурс


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