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Багато какао не буває: в Росії звільняють чиновницю, яка скупалася в шоколадній ванні, фото — Фейсбук С.Опьонишевої

Багато какао не буває: в Росії звільняють чиновницю, яка скупалася в шоколадній ванні (ФОТО)

17 вер 2019, 14:08
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Російська чиновниця Світлана Опьонишева за крок від звільнення з посади за екстравагантне фото з Азербайджану. Радник губернатора Ульяновської області з питань інформаційних технологій зробила скандальне селфі у «шоколадній» ванні.

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Опьонишева виклала в соцмережі фото із санаторія. На ньому вона у лікувальній нафталановій ванній.

Багато шоколаду не буває, — підписала чиновниця світлину.

Багато какао не буває: в Росію звільняють чиновницю, яка скупалася в шоколадній ванній, фото — Інстаграм С.Опьонишевої

Багато какао не буває: в Росію звільняють чиновницю, яка скупалася в шоколадній ванній, фото — Інстаграм С.Опьонишевої

Публікацію розкритикував її шеф — губернатор Сергій Морозов, який вирішив звільнити підлеглу. Він наказав провести службову перевірку і рекомендував Опьонишевій «жити скромніше», бути скромнішою і не «хизуватися своїм достатком», повідомляє 73online.

Торік чиновник заробила 2,1 млн рублів (33 тис. дол.). Вона володіє квартирою (90 кв. м), земельною ділянкою, гаражем, будинком на 233 кв. м і автомобілем Toyota RAV4.

Опьонишева сьогодні у Фейсбук вибачилася за фото і пояснила, що мала намір «поділитися враженнями про недорогий відпочинок, але вибрала неналежну для цього форму». Поки вона перебуває у відпустці.

Джерело: Ракурс


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