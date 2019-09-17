У Росії БТР переїхав двох співробітників Росгвардії, є загиблий. Фото: pwo.su

https://racurs.ua/ua/n126900-u-rosiyi-btr-pereyihav-dvoh-spivrobitnykiv-rosgvardiyi-ie-zagyblyy.html

Ракурс

Бронетранспортер збив двох співробітників Росгвардії в Смоленській області Росії.

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Один з потерпілих загинув на місці. Другого гвардійця госпіталізували в медичний заклад з легкими травмами. Про це повідомляє ТАСС, посилаючись на джерело в медичних колах.

Трагедія сталася на території населеного пункту Жорнівка під час військових навчань.

За даними військового слідчого відділу СК по Смоленському гарнізону, загиблих військовослужбовців було двоє.

Прес-служба Росгвардіі повідомляє про одного загиблого і одного пораненого. Командування Центрального округу військ національної гвардії РФ проводить службову перевірку.

Як відомо, в Чернігівській області на початку вересня військовослужбовця-контрактника притиснуло бронемашиною до танку під час руху колони військової техніки. Постраждалий солдат загинув від отриманих травм під час транспортування в госпіталь.

Як раніше повідомляв «Ракурс», в червні в Болгарії під час військових навчань загинув канадський десантник. Ще троє військовослужбовців отримали поранення. Причиною став парашут, що не розкрився.