Трагедія на військових навчання: є загиблий і троє поранених. Фото: Pinterest

https://racurs.ua/ua/n123321-tragediya-na-viyskovyh-navchannya-ie-zagyblyy-i-troie-poranenyh.html

Ракурс

На військових навчаннях Swift Response-2019 сталася трагедія. У канадського десантника під час стрибка на малій висоті не відкрився парашут.

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В результаті інциденту були поранені двоє американських військовослужбовців та ще один канадець. Двом з постраждалих знадобилась медична допомога. Про це повідомляє Reuters.

Подробиці інциденту поки не повідомляють, однак відомо, що стрибок відбувався вночі біля села Чешнігірово недалеко від Пловдива.

У масштабних навчаннях в Болгарії під егідою США беруть участь понад 5,6 тис. військовослужбовців з Канади, Німеччини, Франції, Нідерландів, Італії, США, Великої Британії, Болгарії, Угорщини та Хорватії.

Навчання проходять у трьох країнах (Болгарії, Угорщини та Хорватії) з 11 по 24 червня.

Зазначимо, що в Латвії під час візиту представників батальйонної групи НАТО загинули двоє службовців. Лейтенант та майор збройних сил Албанії підірвались на міні.

Як раніше повідомляв «Ракурс», у травні США почали низку військових навчань у Європі, метою яких є стримування російської агресії.