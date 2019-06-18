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Ракурс
Трагедия на военных учениях: есть погибший и трое раненых

Трагедия на военных учениях: есть погибший и трое раненых

18 июн 2019, 20:24
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На военных учениях Swift Response-2019 произошла трагедия. У канадского десантника во время прыжка на малой высоте не открылся парашют.

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В результате инцидента были ранены двое американских военнослужащих и еще один канадец. Двоим из пострадавших потребовалась медицинская помощь. Об этом сообщает Reuters.

Подробности инцидента пока не сообщаются, однако известно, что прыжок происходил ночью возле села Чешнигирово недалеко от Пловдива.

В масштабных учениях в Болгарии под эгидой США принимают участие более 5,6 тыс. военнослужащих из Канады, Германии, Франции, Нидерландов, Италии, США, Великобритании, Болгарии, Венгрии и Хорватии.

Учения проходят в трех странах (Болгарии, Венгрии и Хорватии) с 11 по 24 июня.

Отметим, что в Латвии во время визита представителей батальонной группы НАТО погибли двое служащих. Лейтенант и майор вооруженных сил Албании подорвались на мине.

Как ранее сообщал «Ракурс», в мае США начали ряд военных учений в Европе, целью которых является сдерживание российской агрессии.


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