НАБУ підготувало підозру Богдану Дубневичу. Фото: politeka.net

https://racurs.ua/ua/n126899-antykorupciyne-buro-pidgotuvalo-pidozry-eks-nardepam-iz-bpp-dubnevychu-ta-ischenku.html

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Національне антикорупційне бюро підготувало повідомлення про підозри екс-нардепам від БПП Богдану Дубневичу та Валерію Іщенку.

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Колишні представники команди екс-президента Петра Порошенка підозрюються у розкраданнях на «Укрзалізниці». Найближчим часом політикам буде повідомлено про підозру. Про це 17 вересня повідомляють «Українські новини» з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

Як відомо, свого часу Спеціалізована антикорупційна прокуратура неодноразово направляла тодішньому генеральному прокурору Юрію Луценку подання про притягнення до кримінальної відповідальності Ярослава Дубневича, який проходив у справі про заволодіння понад 93 млн грн філії ПАТ «Укрзалізниця».

Також повідомлялося, що в лютому 2018 року Національне агентство по запобіганню корупції перевірило декларацію Богдана Дубневича й виявило, що він не вказав у документі 3 млн грн.

Крім того, НАБУ проводило розслідування щодо розкрадання газу на 1,4 млрд грн на теплоелектроцентралі, яка належить братам Дубневичам. Також розслідувалося, чому компанії бізнесменів з 2014 року регулярно виграють тендери «Укрзалізниці».

Нагадаємо, Богдан Дубневич програв парламентські вибори в 118-му окрузі у Львові. Скандального політика обійшла кандидат від партії «Голос» Галина Васильченко. Його брат Ярослав переміг на 120 окрузі у Львові.