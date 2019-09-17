Поліція затримала підозрюваних у гучному вбивстві директора Сaparol. Фото: zn.ua

https://racurs.ua/ua/n126898-policiya-zatrymala-pidozruvanyh-u-guchnomu-vbyvstvi-dyrektora-saparol.html

Ракурс

Справа про вбивство директора українського представництва відомого німецького концерну Сaparol Павла Зможного отримала новий розвиток. Правоохоронці затримали підозрюваних у гучному злочині.

Loading...

Затримання ймовірних вбивць пройшло сьогодні. Операцію проводила прокуратура та Головне управління Національної поліції Київської області. У прес-службі прокуратури повідомили, що під час операції були затримані учасники злочинної організації, які займалися вбивствами на замовлення.

За даними слідства, група зловмисників у 2016 році скоїла вбивство Зможного. У матеріалах справи йдеться, що у слідчих є обґрунтовані підозри, що на рахунку вказаних осіб є ще одне замовне вбивство, яке було скоєно в січні поточного року.

На даний момент правоохоронці розшукують інших учасників злочинної організації.

Нагадаємо, що Зможного вбили 20 вересня 2016 року в селі Крушинка Васильківського району біля одного з дачних кооперативів. Вбивця стріляв із автомата Калашникова.