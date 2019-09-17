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Полиция задержала подозреваемых в громком убийстве директора Сaparol. Фото: zn.ua
Полиция задержала подозреваемых в громком убийстве директора Сaparolhttps://racurs.ua/n126898-policiya-zaderjala-podozrevaemyh-v-gromkom-ubiystve-direktora-saparol.htmlРакурс
Дело об убийстве директора украинского представительства известного немецкого концерна Сaparol Павла Зможного получило новое развитие. Правоохранители задержали подозреваемых в громком преступлении.
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Задержание вероятных убийц прошло сегодня. Операцию проводила прокуратура и Главное управление Национальной полиции Киевской области. В пресс-службе прокуратуры сегодня сообщили, что в ходе операции были задержаны участники преступной организации, которые занимались заказными убийствами.
По данным следствия, группа злоумышленников в 2016 году совершила убийство Зможного. В материалах дела говорится, что у следователей есть обоснованные подозрения, что на счету указанных лиц есть еще одно заказное убийство, которое было совершено в январе текущего года.
В данный момент правоохранители ищут других участников преступной организации.
Напомним, что Зможного убили 20 сентября 2016 года в селе Крушинка Васильковского района возле одного из дачных кооперативов. Убийца стрелял из автомата Калашникова.
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