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Ракурс
Полиция задержала подозреваемых в громком убийстве директора Сaparol. Фото: zn.ua

Полиция задержала подозреваемых в громком убийстве директора Сaparol

17 сен 2019, 13:41
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Дело об убийстве директора украинского представительства известного немецкого концерна Сaparol Павла Зможного получило новое развитие. Правоохранители задержали подозреваемых в громком преступлении.

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Задержание вероятных убийц прошло сегодня. Операцию проводила прокуратура и Главное управление Национальной полиции Киевской области. В пресс-службе прокуратуры сегодня сообщили, что в ходе операции были задержаны участники преступной организации, которые занимались заказными убийствами.

По данным следствия, группа злоумышленников в 2016 году совершила убийство Зможного. В материалах дела говорится, что у следователей есть обоснованные подозрения, что на счету указанных лиц есть еще одно заказное убийство, которое было совершено в январе текущего года.

В данный момент правоохранители ищут других участников преступной организации.

Напомним, что Зможного убили 20 сентября 2016 года в селе Крушинка Васильковского района возле одного из дачных кооперативов. Убийца стрелял из автомата Калашникова.

Источник: Ракурс


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