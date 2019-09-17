Новини України

Суд обрав запобіжний захід колишнім нардепам Вілкулу та Колеснікову. Фото: Прямий

https://racurs.ua/ua/n126897-sud-obrav-zapobijnyy-zahid-kolyshnim-nardepam-vilkulu-ta-kolesnikovu.html

Ракурс

Олександр Вілкул та Дмитро Колесніков, колишні народні депутати України, залишилися на волі за рішенням Жовтневого суду Дніпра. Під час вчорашнього засідання суддя постановив відпустити їх на поруки.

Loading...

Саме засідання суду проходило в суворій секретності від преси. Його призначили на вечір вчорашнього дня, повідомляє «ТСН».

Вілкулу та Колеснікову 5 вересня повідомили про підозру у зловживанні владою. За даними прокуратури, їхні дії спричинили для держави збитки на мільйони гривень.

Слідчі вважають, що Вілкул, будучи головою Дніпропетровської обласної державної адміністрації, надавав сільськогосподарські ділянки для потреб гірничо-збагачувальних комбінатів.

Колеснікову, який очолив область після Вілкула, закидають заподіяння збитків державі на понад 16 мільйонів гривень. За версією слідства, з його подачі відбулася приватизація будівель науково-дослідного підприємства, яке займалося оснащенням оборонного комплексу. Серед усього іншого, на даному підприємстві виробляли стовбури реактивних систем залпового вогню «Град», «Смерч» і «Ураган».

Нагадаємо, що в початку вересня колишній генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Вілкул та Колесніков оголошені в розшук.