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Ракурс
В России БТР переехал двух сотрудников Росгвардии, есть погибший. Фото: pwo.su

В России БТР переехал двух сотрудников Росгвардии, есть погибший

17 сен 2019, 14:03
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Бронетранспортер сбил двух сотрудников Росгвардии в Смоленской области России.

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Один из пострадавших погиб на месте. Второго гвардейца госпитализировали в медицинское учреждение с легкими травмами. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в медицинских кругах.

Трагедия произошла на территории населенного пункта Жерновка во время военных учений.

По данным военного следственного отдела СК по Смоленскому гарнизону, погибших военнослужащих было двое.

Пресс-служба Росгвардии сообщает об одном погибшем и одном раненом. Командование Центрального округа войск национальной гвардии РФ проводит служебную проверку.

Как известно, в Черниговской области в начале сентября военнослужащего-контрактника прижало бронемашиной к танку во время движения колонны военной техники. Пострадавший солдат погиб от полученных травм во время транспортировки в госпиталь.

Как ранее сообщал «Ракурс», в июне в Болгарии во время военных учений погиб канадский десантник. Еще трое военнослужащих получили ранения. Причиной стал нераскрывшийся парашют.


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