Новини України

Двоє заступників Богдана отримали догану від Зеленського. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n126902-dvoie-zastupnykiv-bogdana-otrymaly-doganu-vid-zelenskogo.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, оголосив догану заступникам голови офісу президента Сергію Трофімову і Кирилу Тимошенку. Даний указ № 699/2019 сьогодні опублікували на сайті глави держави.

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На президентському порталі йдеться, що догана зроблена «за неналежне виконання посадових обов’язків». Також тут зазначено, що зі своїми обов’язками заступники голови ОПУ Андрія Богдана не впоралися під час робочої поїздки Зеленського в Дніпропетровську область.

У чому саме завинили представники ОПУ в указі не йдеться.

Цікаво, що це був перший раз, коли Зеленський оголосив догану представникам своєї команди.

Робочий візит глави держави до Дніпропетровської області відбувся 14 вересня. Тоді Зеленський представив нового главу Дніпропетровської обласної державної адміністрації Олександра Бондаренка.

Нагадаємо, що під час візиту до Дніпра Зеленський перевірив якість нового моста. Даний об'єкт мер міста Борис Філатов повинен був побудувати до 14 вересня, згідно парі, яке уклав з президентом.