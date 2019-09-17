Віталій Кличко, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n126926-klychko-znovu-balotuvatymetsya-na-post-mera-kyieva.html

Ракурс

Віталій Кличко, чинний мер Києва, братиме участь у наступних місцевих виборах й знову змагатиметься за посаду міського голови столиці.

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Про це він заявив під час сьогоднішнього брифінгу, повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна».

Я вже багато зробив і ще багато потрібно зробити, — наголосив Кличко. — Тому на наступних виборах я буду балотуватись на посаду мера, я буду також вести свою політичну силу.

Мером Києва Кличка обрали 25 травня 2014 року. Наступного місяця указом п’ятого президента України Петра Порошенка він був призначений головою Київської міської державної адміністрації.

До цього Кличко з 2012 року був народним депутатом України й лідером парламентської фракції «Український Демократичний Альянс за Реформи» (УДАР). У 2006 році Кличко був обраний депутатом Київської міської ради.

Нагадаємо, нещодавно кілька десятків депутатів із партії «Слуга народу» подали до парламенту законопроект № 2143 «Про столицю України — місто-герой Київ», котрим, зокрема, пропонується 8 грудня цього року провести позачергові вибори міського голови Києва.