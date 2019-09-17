Стало відоме ім’я нового очільника КСУ, фото: Конституційний суд України

https://racurs.ua/ua/n126925-obrano-novogo-ochilnyka-konstytuciynogo-sudu-zmi.html

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Новим очільником Конституційного суду України (КСУ) обрано Олександра Тупицького.

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Його кандидатуру судді КСУ підтримали сьогодні на спеціальному пленарному засіданні, повідомляє видання ZN.UA з посиланням на інформовані джерела.

Зазначається, що Тупицький в березні 2018 року був обраний заступником голови цього суду.

Членом КСУ його призначив у травні 2013 року тодішній президент України Віктор Янукович.

Термін повноважень чинної голови КСУ Наталії Шапталь, котра очолила суд у травні цього року, спливає 22 вересня. Також завершується термін повноважень суддів Михайла Гультая і Михайла Запорожця, котрих разом із Шапталь призначили до КСУ у вересні 2010 року за квотою З’їзду суддів України терміном на дев’ять років.

Усі ці троє суддів восени 2010 року голосували за скасування правок, внесених до Конституції України в 2004 році, що призвело до розширення президентських повноважень Януковича.

Трьох нових суддів КСУ оберуть на наступному з’їзді суддів, запланованому на вересень цього року.

Тупицький у 1988 році завершив Харківський юридичний інститут за спеціальністю «Правознавство». Після цього працював у прокуратурі Донецька, а з 1993 по 2010 роки був суддею Куйбишевського районного суду Донецька. У період з 2002 по 2010 роки Тупицький також був головою цього суду.

Згодом, до призначення у КСУ, працював суддею у Донецькому, Львівському та Дніпропетровському апеляційних господарських судах. Також був очільником Львівського та Дніпропетровського апеляційних господарських судів.

Нагадаємо, 14 травня судді КСУ більшістю голосів проголосували за звільнення Станіслава Шевчука з посади голови цього суду. Крім того, він також перестав бути суддею КСУ.