Стало известно имя нового главы КСУ, фото: Конституционный суд Украины

https://racurs.ua/n126925-izbran-novyy-glava-konstitucionnogo-suda-smi.html

Ракурс

Новым главой Конституционного суда Украины (КСУ) избран Александр Тупицкий.

Loading...

Его кандидатуру судьи КСУ поддержали сегодня на специальном пленарном заседании, сообщает издание ZN.UA со ссылкой на информированные источники.

Отмечается, что Тупицкий в марте 2018 года был избран заместителем председателя этого суда.

Членом КСУ его назначил в мае 2013 года тогдашний президент Украины Виктор Янукович.

Срок полномочий действующей председателя КСУ Натальи Шапталь, которая возглавила суд в мае этого года, истекает 22 сентября. Также завершается срок полномочий судей Михаила Гультая и Михаила Запорожца, которых вместе с Шапталь назначили в КСУ в сентябре 2010 года по квоте Съезда судей Украины сроком на девять лет.

Все эти трое судей осенью 2010 года голосовали за отмену поправок, внесенных в Конституцию Украины в 2004 году, что привело к расширению президентских полномочий Януковича.

Трех новых судей КСУ изберут на следующем съезде судей, запланированном на сентябрь этого года.

Тупицкий в 1988 году завершил Харьковский юридический институт по специальности «Правоведение». После этого работал в прокуратуре Донецка, а с 1993 по 2010 годы был судьей Куйбышевского районного суда Донецка. В период с 2002 по 2010 годы Тупицкий также был председателем этого суда.

Впоследствии, до назначения в КСУ, работал судьей в Донецком, Львовском и Днепропетровском апелляционных судах. Также был главой Львовского и Днепропетровского апелляционных судов.

Напомним, 14 мая судьи КСУ большинством голосов проголосовали за увольнение Станислава Шевчука с должности председателя этого суда. Кроме того, он также перестал быть судьей КСУ.