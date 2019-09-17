Оскверненный памятник, фото: Перша електронна газета

https://racurs.ua/n126924-esche-odin-pamyatnik-jertvam-holokosta-oskvernili-v-ukraine-foto.html

Ракурс

В поселке Голованевск Кировоградской области неизвестные вандалы осквернили мемориальный комплекс памяти жертв Холокоста.

Loading...

Сообщение об этом инциденте поступило к правоохранителям 16 сентября. Об этом сообщает сектор коммуникации полиции Кировоградской области.

По этому инциденту открытое уголовное производство по ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).

За это правонарушение законодательство предусматривает наказание в виде штрафа или ограничения свободы на срок до пяти лет.

Правоохранители призывают граждан, которые владеют информацией об обстоятельствах совершения этого преступления, звонить на номер «102».

На фотографиях с места инцидента можно увидеть, что на памятнике изобразили свастику и провокационные надписи, а также оставили записку, похожую на ту, которую использовали вандалы в недавнем аналогичном случае в Николаевской области.

Как сообщил в своем Фейсбуке главный редактор «Украина-Центр» Ефим Мармер, этот памятник был установлен в память о евреях, расстрелянных в 1942 году.

В Украине около 3 тыс. мест массовых расстрелов евреев. Далеко не на всех стоят мемориалы, памятники или хотя бы просто памятные знаки. Примерно над каждой десятой могилой. Сколько еще «работы» для вандалов — отметил Мармер.

Напомним, недавно на Николаевщине осквернили памятник жертвам Холокоста, установленный на месте массового убийства 54 тыс. евреев, которых удерживали в расположенном здесь в годы Второй мировой войны концентрационном лагере.